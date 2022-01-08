Куала-Лумпур, 8 января, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 31 644. Также за минувшие сутки на малайзийской территории выявили 3381 носителя SARS-CoV-2. Из них 319 больных прибыли из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории королевства. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 780 080 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 39 697 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 254 пациента размещены в палатах интенсивной терапии, из них 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 8 января в Малайзии уже 78,5% жителей полностью привились против коронавирусной инфекции.