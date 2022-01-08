Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд нескольких работников американского генерального консульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.

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«7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что власти Казахстана смогли бы справиться с массовыми беспорядками и без привлечения ОДКБ. По его мнению, казахстанские власти якобы были способны решить ситуацию с беспорядками самостоятельно. Блинкен отмечал, что США пытаются получить объяснение от Казахстана по этому вопросу.