Златоуст, Челябинская область, 8 января, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В районе Златоуста Челябинской области девушка 2002 года рождения погибла в ДТП. Об этом пишут СМИ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

По данным областного главка МВД, 7 января там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Ford Focus. Пассажирка первого скончалась. Ещё несколько человек доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Челябинской области отмечались метель и снегопады. По этой причине до утра 8 января ограничили движение по трассе М-5.