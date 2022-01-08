Пекин, 8 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли в результате пожара в медицинском центре в китайской провинции Хунань на юго-востоке страны. Об этом 8 января сообщает телеканал CCTV.

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Возгорание в медицинском центре в городе Хэнъян произошло около 00:27 по местному времени (19:27 мск 7 января). В момент пожара в центре находились 19 человек, из них пятеро успели эвакуироваться в безопасное место. 14 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Позднее пять человек скончались от ожогов и травм, полученных при пожаре.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Расследование ведут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в пансионате для пожилых людей в Кемеровской области, в результате которого погибли четыре человека.