Оренбург, , 06:08 — REGNUM Жители Алма-Аты готовы оказать помощь гражданам России, которые не успели улететь 5 января домой. Об этом написал в соцсетях оренбургский омбудсмен Анатолий Чадов.

Ночная Алма-Ата

Ребров Олег

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«При поддержке казахских диаспор Оренбуржья налажен контакт с простыми гражданами Алма-Аты, они готовы оказать помощь россиянам», — отметил омбудсмен.

Он также добавил, что проблему взяли на контроль губернатор Оренбуржья Денис Паслер, правительство региона и администрация Орска. У консула Казахстана удалось выяснить, что граждане РФ размещены в гостинице, накормлены и находятся в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 140 человек не смогли улететь домой. Аэропорт Алма-Аты захватили террористы.

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