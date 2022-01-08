Нур-Султан, , 06:08 — REGNUM Доступ к проводному интернету, отключенный на время проведения контртеррористической операции, вернули в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Интернет (сс) Sgt. Gemma Iglesias

По данным корреспондента ТАСС, 8 января жители города вновь могут пользоваться проводным интернетом. Тем не менее доступ через мобильные сети до сих пор не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 января, в Казахстане возобновили работу мобильных приложений крупнейших банков республики через мобильную сеть. Жителям страны вновь стали доступные необходимые финансовые операции. Также в Казахстане возобновили движение пассажирских поездов.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане