Астана, 8 января, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Доступ к проводному интернету, отключенный на время проведения контртеррористической операции, вернули в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

(сс) Sgt. Gemma Iglesias Интернет

По данным корреспондента ТАСС, 8 января жители города вновь могут пользоваться проводным интернетом. Тем не менее доступ через мобильные сети до сих пор не работает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 января, в Казахстане возобновили работу мобильных приложений крупнейших банков республики через мобильную сеть. Жителям страны вновь стали доступные необходимые финансовые операции. Также в Казахстане возобновили движение пассажирских поездов.