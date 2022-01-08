Ашхабад, , 06:04 — REGNUM Способ потушить знаменитый горящий газовый кратер в пустыне Каракумы, известный под названием «Врата ада» распорядился изобрести лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом 7 января сообщило телевидение Туркмении.

Газовый кратер. Туркмения Tormod Sandtorv

Распоряжение касательно кратера Бердымухамедов дал вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, в ходе заседания кабинета министров, которое проводилось в онлайн-формате. Как отметил глава Туркмении, кратер в районе Дарвазы, в котором много лет подряд горит природный газ, наносит сильный вред экологии, а также здоровью местных жителей.

Также Бердымухамедов пояснил, что газ, который сгорает в кратере, — это ценное сырьё, которое можно было бы экспортировать и за счёт этого повышать благосостояние граждан. Туркменский лидер распорядился для решения проблемы газового кратера организовать научные дискуссии, в случае необходимости привлечь иностранных специалистов.

Напомним, «Врата ада» или «Сияние Каракумов» — это горящий газовый кратер диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров, он находится в 90 км от аула Ербент в Туркмении. Кратер был образован искусственно, в 1971 году, когда советские геологи наткнулись на подземное месторождение природного газа. При бурении из-за подземной каверны земля провалилась вместе с буровой вышкой и транспортом, люди при этом не пострадали. Геологи приняли решение поджечь выходящий из каверны газ, чтобы не пострадали животные и люди. Ожидалось, что кратер погаснет через несколько дней, но он горит по настоящий момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Туркмении утвержден перечень запрещённых и ограниченных для использования в стране веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.

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