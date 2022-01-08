Сургут, Югра, , 05:45 — REGNUM В Сургуте (Югра) часть жилых домов осталась без горячей воды и отопления. Причиной стала крупная коммунальная авария, пишут СМИ.

Отопление



Как отмечает глава города Сергей Филатов, вечером 7 января из-за прорыва трубопровода подтопило часть проспекта Ленина и улиц Островского и Студенческой. Аварийный участок теплотрассы был оперативно изолирован и начались восстановительные работы.

Кроме того, параллельно была задействована резервная ветка теплоснабжения, благодаря которой население смогло получать отопление. А уже вечером он отчитался в соцсетях, что подача тепла к жилым домам восстановлена.