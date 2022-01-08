Москва, 8 января, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Срок оформления паспорта с июля 2022 года сократится в России до пяти дней, независимо от места проживания или других факторов. Об этом 7 января сообщила пресс-служба МВД России.

Паспорт

Начиная с 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней, вне зависимости от места фактического проживания, пребывания, причины и обстоятельств замены документа, либо других факторов. Данная норма будет действительна и при оформлении паспорта с электронным носителем информации.

В настоящее время срок оформления паспорта по месту жительства составляет десять дней, во всех остальных случаях — 30 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бумажный паспорт будет аннулироваться при оформлении гражданином электронной версии основного документа.