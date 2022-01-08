Сеул, 8 января, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3510 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По его данным, 3300 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует в Южной Корее кратковременное снижение заболеваемости COVID-19 — уже два дня подряд в стране выявляют менее 4 тыс. инфицированных. При этом число пациентов с коронавирусной инфекции, находящихся в критическом состоянии, остается прежним — 838 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 661 015. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 54 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5986 человек.