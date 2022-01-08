Нью-Йорк, США, , 05:09 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, назвала нелегитимным приказ властей Казахстана военным вести огонь на поражение. Соответствующее заявление опубликовано 7 января на сайте организации.

Военные силы Казахстана Василий Иванов © ИА REGNUM

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По мнению членов организации, данный приказ противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана по соблюдению и защите права на жизнь. По этой причине властям следует отменить приказ о стрельбе на поражение по протестующим без предупреждения.

Кроме того, правозащитники считают, что власти Казахстана обязаны соблюдать права всех задержанных в ходе беспорядков и обеспечить им, в частности, доступ к адвокату по их выбору.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал уничтожать террористов, не вступая с ними в переговоры.

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