Найроби, , 04:26 — REGNUM Полиция Кении начала расследование обстоятельств убийства четверых силовиков, погибших в ходе боевого столкновения с бандитами в регионе Лиму. Об этом сообщает пресс-служба управления национальной полиции Кении.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что нападение произошло на одной из дорог в регионе Лиму. Полицейским удалось дать отпор нападавшим, однако силовики понесли потери — погибли четыре человека. Нападавших бандитов начали преследовать правоохранительные органы. По предварительным данным, нападение совершили террористы из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие армии Сомали ликвидировали 17 боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что террористы попытались захватить один из городов, однако силовикам удалось отбить атаку.