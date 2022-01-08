Кемерово, 8 января, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Директора пансионата для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области, где в ночь на 8 января произошел пожар, уже штрафовали за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Dave Hogg Пожар

«В 2021 году в пансионате проводилось две проверки. Первая была в марте, тогда выявили 18 нарушений пожарной безопасности», — заявил он.

Источник добавил, что в конце 2021 года проводилась и повторная проверка, в ходе которой также были выявлены нарушения. В связи с этим директора учреждения оштрафовали на сумму 15 тыс. рублей по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП — «Повторное нарушение требований пожарной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января в пансионате «Золотой век» произошел пожар. По предварительный версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате пожара погибли четыре человека.