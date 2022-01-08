Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Комментарии российской стороны по итогам переговоров между США и Россией в Женеве, намеченных на 10 января, якобы не будут отражать истинный характер происходящего. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы в полной мере ожидаем, что российская сторона выступит с заявлениями по итогам встречи в понедельник. Они не будут отражать истинный характер состоявшихся переговоров», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Госдепартамент США призвал партнеров воспринимать высказывания российской стороны скептически. Также Вашингтон призывает союзников ориентироваться на Соединенные Штаты и координировать с ними свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России прокомментировали слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что Запад якобы никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО на восток. Официальный представитель российского МИД привела хронологию высказываний западных лидеров о намерениях прекратить расширение военного блока на восток.