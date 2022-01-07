Кито, 8 января, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Крупнейший вулкан Галапагосских островов — вулкан Вулф — начал извергаться утром 7 января. Об этом сообщил Геофизический институт Эквадора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Сообщается, что извержение началось с мощного выброса газа и пепла из жерла исполина. По различным оценкам, высота пеплового столба достигала 3800 метров над уровнем моря. Отмечается, что пока извержение не привело к ущербу для местных жителей. В институте заявили, что в районе происшествия отсутствуют населенные пункты. Также уточняется, что последний раз извержение вулкана Вулф на Галапагосских островах происходило в мае 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2021 года в Индонезии активизировался вулкан Мерапи. В тот день он дважды выбросил в небо облака из пепла и газа. При этом исполин проявляет активность с 5 ноября 2021 года. С этого времени на вулкане зафиксировали 18 выбросов лавы.