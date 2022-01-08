Кемерово, , 02:15 — REGNUM Пожар в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области мог быть вызван коротким замыканием в здании. Об этом 8 января сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кемеровского муниципального района.

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«Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание», — приводит их слова ТАСС.

Уточняется, что общая площадь пожара оценивается в десять квадратных метров. При этом, по словам источника агентства, на момент возгорания в здании находились 48 человек. Утверждается, что четверо погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возгорании в пансионате в СНТ «Печатник» в Кузбассе. По первым данным, в здании загорелись личные вещи постояльцев. К ликвидации пожара привлекали 48 человек личного состава, а также 14 единиц спецтехники.

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