Кемерово, 8 января, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Пожар в здании пансионата «Золотой век» ликвидирован в Кемеровской области. Об этом 8 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Площадь пожара составила десять кв. метров, по предварительным данным, возгорание началось в бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования. Огонь перекинулся на мебель и деревянные покрытия, часть комнат с пожилыми людьми находилась возле бойлерной. Четыре человека погибли, отравившись продуктами горения.

В пансионате находилось около 50 постояльцев, 16 из них лежачие. Погибли трое мужчин и одна женщина, все лежачие. До приезда спасателей сотрудники пансионата проводили эвакуацию постояльцев своими силами, но дежурило ночью только два человека.

Отмечается, что МЧС за прошедший год дважды проводило проверки в пансионате, большая часть выявленных нарушений пожарной безопасности была в нем устранена. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, ставшего причиной гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области.