8 января 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 02:18 — REGNUM Петербургский СКА одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Игрок команды «Торпедо» Марек Хривик и игрок СКА Захар Бардаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Лео Комаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Антон Бурдасов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Хозяева льда открыли счёт на 23 минуте, шайбу в ворота «Торпедо» забросил Михаил Воробьёв. Также отличились Лео Комаров на 25 минуте и Андрей Кузьменко на 43.

Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки СКА и тренерский штаб радуются забитой шайбе в матче против команды «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Торпедо» Петр Кочетков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Никита Гусев и игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Оскар Фантенберг и игрок команды «Торпедо» Егор Виноградов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тяжелая игра, сложно было нам в этой поездке, много травмированных, много болеют, некоторые уехали с этого выезда. 8−9 человек сегодня играть не должны были. Но я благодарен им, что они вышли, показали характер, несмотря на счет, бились. Могу только гордиться ими, что старались в такой непростой игре», — рассказал по итогу встречи главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер СКА Роман Ротенберг и старший тренер СКА Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Торпедо» Илья Федотов и игрок СКА Никита Камалов Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Торпедо» Марек Хривик Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки СКА радуются победе в матче против команды «Торпедо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Для СКА — это вторая победа подряд под руководством Романа Ротенберга, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Торпедо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 Воробьев (Лехтонен, Гусев), 22:55

2:0 Комаров (Бурдасов), 24:16

3:0 Кузьменко (Бурдасов, Комаров), 42:54 ГБ

Статистика матча:

Броски: 63−44

Броски в створ: 41−24

Вбрасывания: 31−20

Блокированные броски: 9−11

Силовые приемы: 15−14

Время в атаке: 10:29−08:34

Штраф: 6−7

Вратари: Юханссон — Кочетков

Главные судьи: 4. Одиньш Эдуард, 40. Хрибик Ян

Линейные судьи: 61. Лазарев Глеб, 53. Новиков Никита