Санкт-Петербург,
8 января 2022, 02:18 — REGNUM Петербургский СКА одержал уверенную победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.
Игрок команды «Торпедо» Марек Хривик и игрок СКА Захар Бардаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Лео Комаров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хозяева льда открыли счёт на 23 минуте, шайбу в ворота «Торпедо» забросил Михаил Воробьёв. Также отличились Лео Комаров на 25 минуте и Андрей Кузьменко на 43.
Игрок команды «Торпедо» Зият Пайгин и игрок СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки СКА и тренерский штаб радуются забитой шайбе в матче против команды «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Торпедо» Петр Кочетков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Никита Гусев и игрок команды «Торпедо» Сергей Гончарук
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок СКА Оскар Фантенберг и игрок команды «Торпедо» Егор Виноградов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Тяжелая игра, сложно было нам в этой поездке, много травмированных, много болеют, некоторые уехали с этого выезда. 8−9 человек сегодня играть не должны были. Но я благодарен им, что они вышли, показали характер, несмотря на счет, бились. Могу только гордиться ими, что старались в такой непростой игре», — рассказал по итогу встречи главный тренер ХК «Торпедо» Дэвид Немировски.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер СКА Роман Ротенберг и старший тренер СКА Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Илья Федотов и игрок СКА Никита Камалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Торпедо» Марек Хривик
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе в матче против команды «Торпедо»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Для СКА — это вторая победа подряд под руководством
Романа Ротенберга, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Торпедо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 Воробьев (Лехтонен, Гусев), 22:55
2:0 Комаров (Бурдасов), 24:16
3:0 Кузьменко (Бурдасов, Комаров), 42:54 ГБ
Статистика матча:
Броски: 63−44
Броски в створ: 41−24
Вбрасывания: 31−20
Блокированные броски: 9−11
Силовые приемы: 15−14
Время в атаке: 10:29−08:34
Штраф: 6−7
Вратари: Юханссон — Кочетков
Главные судьи: 4. Одиньш Эдуард, 40. Хрибик Ян
Линейные судьи: 61. Лазарев Глеб, 53. Новиков Никита