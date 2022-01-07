Кемерово, 8 января, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МЧС РФ.

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Информация о пожаре в Кемеровский муниципальный округе, в СНТ «Печатник» поступила в 23:02 мск. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь горения достигла 10 кв. метров, загорелись личные вещи жильцов.

Жертвами пожара стали четыре человека, ещё 48 человек были эвакуированы. В настоящее время людей осматривают медики. По предварительным данным, «Золотой век» — пансионат, предназначенный для круглосуточного пребывания в нём пожилых людей. К тушению пожара привлекались 48 человек и 14 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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