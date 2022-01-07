Уагадугу, 8 января, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Не менее 11 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо. Об этом заявил губернатор провинции Санматенга в официальном обращении.

TUBS Буркина Фасо

По его словам, группа неизвестных вооруженных людей напали на деревню Анкуна. При этом боевики сознательно нападали именно на мирных жителей. В результате атаки погибли 11 человек, еще один получил ранения. Другие подробности нападения не приводятся. Также не сообщается о материальном ущербе для жителей деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря бандиты напали на приграничный пост между Нигером и Буркина-Фасо. Отмечается, что в результате атаки погибли мирные жители и сотрудники таможни, также несколько человек получили ранения различной степени тяжести.