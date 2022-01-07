Астана, 8 января, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Уничтожать террористов, не вступая с ними в переговоры призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в своём Twitter.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин», — написал казахстанский лидер.

По мнению Токаева, никаких переговоров с террористами быть не может, их необходимо уничтожить.

Казахстанский лидер отметил, что отдал приказ о начале контртеррористической операции для «устранения угрозы национальной безопасности и защиты жизни и имущества граждан Казахстана».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МВД Казахстана, в стране задержано около четырёх тысяч террористов, часть из них была вооружена.