Могадишо, , 01:01 — REGNUM Силовики Сомали отразили атаку боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ликвидировали 17 террористов, передает сомалийское национальное телевидение.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, исламисты попытались захватить город в провинции Гальмудуг в центральной части Сомали. Силовикам удалось остановить атаку террористов, а также ликвидировать 17 боевиков. Отмечается, что армия Сомали начала вытеснять террористов с центральных и юных регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Балад в штате Хиршабелле в Сомали. Тогда исламистам удалось взять город в результате серии нападений.

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