Сингапур, 8 января, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 777 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сингапур

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Из них 366 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, 15 зараженных выявили в общежитиях для рабочих мигрантов, еще 396 зараженных прибыли в Сингапур из-за границы. При этом 535 человек оказались заражены штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Сингапуре достигло 283 991.

В настоящее время 165 пациентов с COVID-19 получают лечение в больницах Сингапура. Из них 13 находятся в критическом состоянии. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, по состоянию на 8 января скончались 837 человек.