Астана, 8 января, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Около четырёх тысяч участников беспорядков задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Казахстане. Об этом 7 января сообщил телеграм-канал «Vласть о главном» со ссылкой на МВД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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Отмечается, что больше всего задержаний произошло в Алма-Ате, в разных районах города здесь было задержано более ста участников террористических акций, многие из задержанных были вооружены. Как уверяет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, многие задержанные не говорят на казахском языке.

Уточняется, что все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Всем задержанным участникам террористических акций грозит пожизненное заключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил президент Казахстана Токаев, миротворческие силы ОДКБ, направленные в Казахстан, останутся в стране до стабилизации ситуации.