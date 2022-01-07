Москва, , 23:50 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела хронологию заверений стран Запада в нерасширении НАТО на восток.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом она отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Запад никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами — то не понимают, то не помнят. Не так давно уже публиковала хронологию заверений западных партнёров в нерасширении НАТО на восток. Повторяю для тех, кто снова забыл», — написала она в телеграм-канале.

В частности, 31 января 1990 года, выступая в Тутцинге, глава МИД ФРГ Г.-Д. Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности», отметила она.

Также там приводится высказывание тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера «ни дюйма на восток» относительно дальнейшего нерасширения военного блока в ходе встречи с Михаилом Горбачёвым 9 февраля 1990 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещаний не расширять свой состав и присутствие альянса никогда не давало, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны блока и в документах.

Читайте также: Столтенберг заявил, что не согласен с претензиями России к НАТО