Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО
Москва, 7 января, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела хронологию заверений стран Запада в нерасширении НАТО на восток.
Таким образом она отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Запад никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО.
В частности, 31 января 1990 года, выступая в Тутцинге, глава МИД ФРГ Г.-Д. Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности», отметила она.
Также там приводится высказывание тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера «ни дюйма на восток» относительно дальнейшего нерасширения военного блока в ходе встречи с Михаилом Горбачёвым 9 февраля 1990 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обещаний не расширять свой состав и присутствие альянс никогда не давал, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны блока и в документах.
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