Астана, 7 января, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Миротворческие силы ОДКБ, направленные в Казахстан, останутся в стране до стабилизации ситуации. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Они (миротворческие силы ОДКБ) останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и и.о. главы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в стране.

Читайте также: Боррель обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в стране