Нур-Султан, , 23:24 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Казахстане открыло горячую линию по связанным с авиасообщением вопросам. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД России.

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«В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить информацию о порядке отмены или возврата авиабилетов, расписании и статусах авиарейсов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279-82-13 , +7 717 279-82-14 .

Как передавало ИА REGNUM, 7 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что с главой Минобороны Казахстана поддерживает постоянный рабочий контакт министр обороны России Сергей Шойгу.