Астана, 7 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы совершили не менее шести волн атак на Алма-Ату.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

«Некоторые из них говорили не на казахском языке. В Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов, общее количество которых составило 20 тыс.», — написал он в Twitter.

Он добавил, что бандиты «очень хорошо обучены и организованы, ими командуют из единого центра».

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Как сообщало ИА REGNUM, в казахстанском городе Алма-Ата во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций.

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