Кострома, 8 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Подразделения костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вошли в состав миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этомсообщает ГТРК «Кострома».

Https://function.mil.ru Высадка российских военных в Казахстане

Костромские десантники вместе с военными из других стран прибыли в Казахстан. По информации Министерства обороны России миротворцы будут оказывать помощь в охране стратегически важных государственных и военных объектов. Привлекать к урегулированию беспорядков их не будут.

Утвержденная численность группировки миротворцев в Казахстане — 2,5 тысячи человек. Планируется, что военные будут находиться в республике «непродолжительный период» — до нескольких недель.