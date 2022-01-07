Киев, 7 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили в том числе пути противодействия угрозам, якобы исходящим от «Северного потока — 2». Об этом 7 января сообщается на сайте МИД Украины.

U.S. Department of State Флаги США и Украины

Стороны обсудили также воплощение комплексного пакета сдерживания Москвы «от новой волны войны в Европе, ключевыми элементами которого являются жесткие экономические санкции и помощь Вооруженным силам Украины».

Кроме того, Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов «и дальше конкретными действиями укреплять безопасность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 7 января на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является партнёром Североатлантического альянса, однако гарантии безопасности на страну не распространяются.

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