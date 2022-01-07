Астана, 7 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в Казахстан продолжат власти страны. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана», — написал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО заявил, что за ситуацией в Казахстане внимательно следят страны Североатлантического альянса.