* талибами — запрещённая в России организация

Панджшер, , 22:24 — REGNUM В афганской провинции Панджшер идут столкновения между членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления, сообщает 7 января Aamaj News.

Провинция Панджшер. Афганистан (сс) Ahmad5shiry

Отмечается, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Хамидом Хорасани атаковали ополченцев в районе Анаба, «столкновения продолжаются».

Напомним, 27 декабря группа протестующих в столице провинции Панджшер пронесла тело молодого человека, предположительно убитого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перед офисом губернатора и собралась перед зданием.

Протестующие требовали ареста виновных в убийстве мужчины. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что их жалобы будут расследованы. При этом радикалы неоднократно заявляли, что их солдатам «нет дела» до гражданского населения.