Пекин, 7 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. В северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы 7 января, эпицентр располагался в 120 км к юго-западу от города Увэй. Очаг залегал на глубине 10 км.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января на территории Никарагуа сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2.