Братислава, 7 января 2022, 22:03 — REGNUM Власти Словакии готовы к началу открытого диалога между Североатлантическом альянсом и Россией, заявил 7 января министр иностранных и европейских дел республики Иван Корчок.
Он также добавил, что выступает за то, чтобы Словакия и НАТО строили отношения с Россией на основе открытого диалога и взаимного уважения.
Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.
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