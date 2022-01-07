Братислава, 7 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Власти Словакии готовы к началу открытого диалога между Североатлантическом альянсом и Россией, заявил 7 января министр иностранных и европейских дел республики Иван Корчок.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Мы готовы к открытому диалогу НАТО с Россией. Он, однако, должен сопровождаться немедленной деэскалацией российской военной активности на границе с Украиной», — приводятся слова главы МИД Словакии на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Он также добавил, что выступает за то, чтобы Словакия и НАТО строили отношения с Россией на основе открытого диалога и взаимного уважения.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде.

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