Москва, 7 января, 2022, 21:55 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы столкнулись три транспортных средства — машина скорой помощи, автомобили Kia и Opel. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП

ДТП произошло 7 января на пересечении ул. Дмитрия Ульянова и проспекта 60-летия Октября.

«Произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, а также автомобилей Kia и Opel, — сказал собеседник агентства. — В результате дорожной аварии медицинская машина перевернулась».

В настоящее время выясняются причины аварии.