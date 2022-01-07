Тверь, 7 января 2022, 21:54 — REGNUM Рождественский концерт состоялся в Вознесенском женском Оршином монастыре 7 января. Концерт посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Рождественский концерт подготовили воспитанницы «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского», где сегодня воспитываются 23 девочки. После концерта детям были вручены подарки. Сегодня же, 7 января, губернатор Тверской области и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поздравили с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы во имя святителя Тихона Задонского — здесь прошла традиционная Рождественская ёлка. Дети представили гостям спектакль «12 месяцев».
Тверская епархиальная православная школа открыта в 1994 году, сегодня здесь обучается более 200 детей. Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад, в 2021 году школа получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр — играем, учимся, растём» и проведение Всероссийского медиафестиваля для детей, юношества и семьи «Моряна-2021».
Отметим, что в ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.