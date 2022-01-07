Тверь, , 21:54 — REGNUM Рождественский концерт состоялся в Вознесенском женском Оршином монастыре 7 января. Концерт посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Рождественский концерт подготовили воспитанницы «Православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского», где сегодня воспитываются 23 девочки. После концерта детям были вручены подарки. Сегодня же, 7 января, губернатор Тверской области и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий поздравили с Рождеством Христовым учеников Тверской епархиальной школы во имя святителя Тихона Задонского — здесь прошла традиционная Рождественская ёлка. Дети представили гостям спектакль «12 месяцев».

Вознесенский женский Оршин монастырь Пресс-служба правительства Тверской области

«Премьера этой сказки состоялась в 1945 году. С тех пор она стала одной из самых любимых. Важно, что и сказка, и праздник Рождества Христова всех нас учат доброте, труду, взаимовыручке, уважению к близким. Сегодня ваша православная школа представила замечательную постановку по сказке. Попросим вас в ближайшие месяцы показать спектакль в нашем драмтеатре, Театре юного зрителя, чтобы все увидели, что могут наши дети», — сказал Игорь Руденя.

«Хочу пожелать, чтобы школа стала путевкой в жизнь для многих ребят и девчонок. Уверен, та, работа, которая налажена в учреждении, даст свои плоды в будущем. Еще каких-то 10 лет — и вы станете самостоятельными людьми, которые уже будут выбирать свою профессию. Успехов вам!» — пожелал к детям губернатор.

Тверская епархиальная православная школа открыта в 1994 году, сегодня здесь обучается более 200 детей. Ученики школы являются участниками и призерами олимпиад, в 2021 году школа получила областную поддержку на реализацию социального проекта «Детский театр — играем, учимся, растём» и проведение Всероссийского медиафестиваля для детей, юношества и семьи «Моряна-2021».

Отметим, что в ночь с 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встретил Рождество в Воскресенском кафедральном соборе Твери. Рождественское богослужение провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.