8 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 15:22 — REGNUM На Ставрополье прошли первые концерты с участием творческих коллективов домов народного творчества и культуры. Выступления приурочили к Рождеству Христову и провели на разных площадках города. Мероприятия прошли без происшествий с соблюдением антиковидных мер.

Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте Александр Погожев © ИА REGNUM

Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте Александр Погожев © ИА REGNUM

Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Зрители на праздничном рождественском концерте Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом году аномально тёплая погода достигает пятнадцати градусов тепла и радует ставропольцев. С самого утра горожане в ожидании праздничных мероприятий вышли на прогулку.

Скоморох развлекает зрителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

Участник рождественского концерта Александр Погожев © ИА REGNUM

Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте Александр Погожев © ИА REGNUM

Православные христиане перед народными гуляниями посетили службу в храмах и поприсутствовали на богослужениях.

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе в отражении ёлочной игрушки Александр Погожев © ИА REGNUM Библейский сюжет рождества Иисуса Христа Александр Погожев © ИА REGNUM

Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

На площадях города и в парках были организованы места для культурного досуга и аттракционы, а детей развлекали аниматоры и скоморохи.

Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Аниматоры развлекают людей на улице Александр Погожев © ИА REGNUM

Площадь Ленина, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

Дом книги, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM