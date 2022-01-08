Александр Погожев,
8 января 2022, 15:22 — REGNUM На Ставрополье прошли первые концерты с участием творческих коллективов домов народного творчества и культуры. Выступления приурочили к Рождеству Христову и провели на разных площадках города. Мероприятия прошли без происшествий с соблюдением антиковидных мер.
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Александр Погожев © ИА REGNUM
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Зрители на праздничном рождественском концерте
Александр Погожев © ИА REGNUM
В этом году аномально тёплая погода достигает пятнадцати градусов тепла и радует ставропольцев. С самого утра горожане в ожидании праздничных мероприятий вышли на прогулку.
Скоморох развлекает зрителей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участник рождественского концерта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Александр Погожев © ИА REGNUM
Православные христиане перед народными гуляниями посетили службу в храмах и поприсутствовали на богослужениях.
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе в отражении ёлочной игрушки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Библейский сюжет рождества Иисуса Христа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
На площадях города и в парках были организованы места для культурного досуга и аттракционы, а детей развлекали аниматоры и скоморохи.
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Аниматоры развлекают людей на улице
Александр Погожев © ИА REGNUM
Площадь Ленина, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дом книги, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM
Карусель в Центральном парке, г. Ставрополь
Александр Погожев © ИА REGNUM