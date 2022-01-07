Ростов-на-Дону, , 21:45 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 8 января подморозит до — 14 градусов. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте донского МЧС России.

Мороз Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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В ночные часы в отдельных районах пройдут дожди, в северных территориях — с мокрым снегом. Днём осадков не ожидается. Ночью и утром местами — изморозь, на дорогах — гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, ночью возможны порывы 12−14 метров в секунду.

Ночью в Ростовской области похолодает до −3…−8 градусов, при прояснениях подморозит до — 14 градусов. В дневные часы температура воздуха составит −1…−6 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до +1 градуса.