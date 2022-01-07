Киев, 7 января, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 7 января сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мы (Кулеба и Блинкен) согласовали позиции Украины и США в преддверии дипломатических встреч с Россией… — написал украинский министр. — Обсудили двустороннюю повестку дня».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что представители Украины и Североатлантического альянса проведут переговоры в Брюсселе 10 января.