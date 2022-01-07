Вашингтон, , 21:39 — REGNUM США на переговорах с Россией могут затронуть тему ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на переговорах могут быть затронуты в том числе такие вопросы, как заблаговременные уведомления о передвижении сил, а также российских ракетных комплексов «Искандер», которые могут использоваться для доставки ядерных боеприпасов.

В свою очередь США готовы предложить России обсудить сокращение присутствия военных в Восточной Европе, а также сокращение масштабов военных учений в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.

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