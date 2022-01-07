Брюссель, 7 января, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Решение Москвы участвовать в заседании Совета Россия — НАТО является позитивным сигналом. Об этом 7 января сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Я приветствую решение России принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, — сказал Столтенберг. — Это позитивный сигнал».

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает «быстрый результат» от переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.

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