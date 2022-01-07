Вашингтон, 7 января, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена подготовила новый пакет «военной помощи» Украине, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Alex Proimos Белый дом

«Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку.

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

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