Астана, 7 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

(сс) selyutinm Алма-Ата

«Полицейские изымают оружие в разных районах города», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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