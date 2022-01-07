Юрмала, Латвия, , 21:02 — REGNUM

Дюна Дарья Антонова © ИА REGNUM

Латвийскому государству следует передать прибрежный участок площадью 36 тысяч квадратных метров самоуправлению города-курорта Юрмалы, в противном случае здесь появятся частные жилые дома. Об этом сообщили активисты по защите знаменитых юрмальских дюн.

На портале общественных инициатив Manabalss. lv начат сбор подписей, цель которого — не дать вырубить лес и застроить прибрежную зону. Лидер Общества защиты Юрмалы, депутат городской думы Улдис Кронблум сообщил порталу rus.lsm.lv, что речь идет о популярном у многих жителей и гостей Юрмалы маршруте среди песчаных дюн.

«Лес, свежий воздух, тишина и море рядом — что еще нужно для счастья? Но в некоторых районах города-курорта такой возможности скоро может и не быть», — предупредил он.

По его словам, участок между улицами Огрес и Амулас может стать недоступным для жителей. Эта лесная территория принадлежит государству, но недавно она была приватизирована предприятием EM Investments.

В обществе защиты Юрмалы уверены: застройка ждет и этот лес. И чтобы предотвратить такой исход, несколько депутатов Юрмальской думы обратились в предприятие Possessor, которое управляет государственными активами, с просьбой передать этот участок юрмальскому самоуправлению. Это позволит сохранить и благоустроить эту зону, считают активисты.