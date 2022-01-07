Афины , , 20:56 — REGNUM Власти Греции поддерживают диалог Североатлантического альянса с Россией и приветствует созыв Совета Россия — НАТО. Об этом заявил 7 января министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Греция heroix

«Греция поддерживает диалог НАТО с Россией в рамках своего двойственного подхода (сдерживание и диалог)», — сказал он в своем выступлении на видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Дипломат добавил, что для конструктивного диалога необходима деэскалация, а также потребуется время для того, чтобы этот диалог привел к ощутимым результатам.

Как передавалоИА REGNUM, 4 января в заявлении представителя пресс-службы Североатлантического альянса отмечалось, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) состоится 12 января.

Читайте также: Столтенберг допустил военный конфликт в Европе из-за Украины