Минск, , 20:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 7 января сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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«В ходе разговора собеседники (Лукашенко и Назарбаев) подробно обсудили положение дел в Казахстане», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.