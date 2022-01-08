Белград, 8 января 2022, 01:25 — REGNUM Нет никакой разницы между тем, что происходит вокруг участия сербского теннисиста Новака Джоковича в турнире Australian Open, и тем, что происходило с российскими спортсменами перед Олимпийскими играми. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Новак Джокович
Новак Джокович
Tatiana

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию ради участия в турнире Australian Open, который стартует 17 января. На паспортном контроле его остановили, сославшись на ошибку при оформлении визы. Речь идет о том, что для въезда в Австралию нужна справка о вакцинации. Джокович оформил медотвод, но, тем не менее, миграционные власти страны заявили о том, что въезжающие на основании медотвода должны оформлять другой тип визы, отличающийся от того, который был у Джоковича. Пока Джокович ожидает решения австралийского суда по его апелляции, в Белграде граждане уже второй день собираются на митинги в поддержку любимого спортсмена.

«Это своеобразная война интересов, которая никакого отношения к спорту не имеет. Джокович — выдающийся спортсмен, который, когда речь идет о вакцинации от коронавируса, защищает право на индивидуальный выбор, и поэтому он ужасно мешает некоторым кругам на Западе. Тем не менее, что бы сейчас не произошло в Мельбурне, Джокович вышел победителем. С другой стороны, организаторы турнира страшно опозорились», — полагает Гайич.

Также эксперт не исключил, что отношение австралийских властей к сербскому теннисисту может быть своеобразной местью за его позицию, которую он ранее высказал по отношению к проекту строительства литиевого рудника британско-австралийского концерна «Рио Тинто» на западе Сербии. Джокович на своей странице в «Инстаграме» поддержал массовые акции протеста, которые в декабре прошли в нескольких городах Сербии, подчеркивая при этом, что его интересует не политическая сторона этого вопроса, а только тот факт, что граждане его страны имеют право на чистую воду, воздух и почву, напомнил Гайич.

«Компания «Рио Тинто» славится тем, что уничтожает окружающую среду каждой страны, в которой добывает полезные ископаемые. Так что Джокович помешал их корпоративно-колониальным интересам», — допустил Стеван Гайич.